FreePBX. Мониторинг транков.

#!/bin/bash # Задаем переменные ALLTRUNKSMINIMUM = "`/usr/sbin/asterisk -rx " sip show registry "`" # Смотрим статусы транков ALLTRUNKS = "`echo " $ALLTRUNKSMINIMUM " | grep " SIP registrations " | awk '{print $1}'`" # Смотрим сколько всего транков в системе REGTRUNKS = "`/usr/sbin/asterisk -rx " sip show registry " | grep Registered | wc -l`" # Зарегистрированные транки (все транки со статусом Registered) # Задаем условие if [ "$REGTRUNKS" - lt "$ALLTRUNKS" ] ; then # Если есть хоть один проблемный транк (В одном или более транке встретился статус отличный от Registered) то sleep 5 # Ждем 5 секунд echo ` / usr / sbin / asterisk - rx "sip reload" ` # Делаем sip reload sleep 5 # Ждем 5 секунд VAR = "`/usr/sbin/asterisk -rx " sip show registry "`" # Смотрим статусы транков после проверки # Уведомляем на почту о том какие статусы стали после проверки echo "$VAR" | mail - s "Мониторинг транков" your @ mail .ru # Если условие ложно (т.е. с транками все хорошо) else echo “ ALL STATUS OK ” # Просто выводим что со всеми статусами все хорошо и ничего не делаем больше fi