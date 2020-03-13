FreePBX. Мониторинг транков.

Мониторинг транков SIP и PJSIP на FreePBX.

При эксплуатации IP-телефонии случаются ситуации, когда транки к провайдеру телефонии переходят из нормального состояния Registered в незарегистрированное состояние. Это является одной из причин неработоспособности телефонии и поступления жалоб от пользователей. Конечно, хорошо, чтобы администратор мог, как можно быстрее, узнать о проблеме, а лучше исправить ее без личного вмешательства.

Как правило, проблема с отсутствием регистрации нормально работающих транков «лечится» перезапуском модуля sip или pjsip, а для этого достаточно небольшого скрипта, который будет мониторить состояние транков и при необходимости перезагружать указанные модули.

К делу. В сети мне удалось найти скрипты только для мониторинга SIP транков, ну а «допилить» их для PJSIP транков было делом техники.)

Скрипт для мониторинга SIP транков.

Ниже размещен скрипт, найденный на этом сайте.

#!/bin/bash # Задаем переменные ALLTRUNKSMINIMUM="`/usr/sbin/asterisk -rx "sip show registry"`" # Смотрим статусы транков ALLTRUNKS="`echo "$ALLTRUNKSMINIMUM" | grep "SIP registrations" | awk '{print $1}'`" # Смотрим сколько всего транков в системе REGTRUNKS="`/usr/sbin/asterisk -rx "sip show registry" | grep Registered | wc -l`" # Зарегистрированные транки (все транки со статусом Registered) # Задаем условие if [ "$REGTRUNKS" -lt "$ALLTRUNKS" ]; then # Если есть хоть один проблемный транк (В одном или более транке встретился статус отличный от Registered) то sleep 5 # Ждем 5 секунд echo `/usr/sbin/asterisk -rx "sip reload"` # Делаем sip reload sleep 5 # Ждем 5 секунд VAR="`/usr/sbin/asterisk -rx "sip show registry"`" # Смотрим статусы транков после проверки # Уведомляем на почту о том какие статусы стали после проверки echo "$VAR" | mail -s "Мониторинг транков" your@mail.ru # Если условие ложно (т.е. с транками все хорошо) else echo “ALL STATUS OK” # Просто выводим что со всеми статусами все хорошо и ничего не делаем больше fi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 #!/bin/bash # Задаем переменные ALLTRUNKSMINIMUM = "`/usr/sbin/asterisk -rx " sip show registry "`" # Смотрим статусы транков ALLTRUNKS = "`echo " $ALLTRUNKSMINIMUM " | grep " SIP registrations " | awk '{print $1}'`" # Смотрим сколько всего транков в системе REGTRUNKS = "`/usr/sbin/asterisk -rx " sip show registry " | grep Registered | wc -l`" # Зарегистрированные транки (все транки со статусом Registered) # Задаем условие if [ "$REGTRUNKS" - lt "$ALLTRUNKS" ] ; then # Если есть хоть один проблемный транк (В одном или более транке встретился статус отличный от Registered) то sleep 5 # Ждем 5 секунд echo ` / usr / sbin / asterisk - rx "sip reload" ` # Делаем sip reload sleep 5 # Ждем 5 секунд VAR = "`/usr/sbin/asterisk -rx " sip show registry "`" # Смотрим статусы транков после проверки # Уведомляем на почту о том какие статусы стали после проверки echo "$VAR" | mail - s "Мониторинг транков" your @ mail .ru # Если условие ложно (т.е. с транками все хорошо) else echo “ ALL STATUS OK ” # Просто выводим что со всеми статусами все хорошо и ничего не делаем больше fi

Немного опишу, что делает скрипт:

Помещает в переменную ALLTRUNKSMINIMUM вывод команды «sip show registry» Помещает в переменную ALLTRUNKS количество транков в системе

(grep находит строку 2 SIP registrations, а команда awk ‘{print $1}’ выбирает слово(число и т.д.) в первой позиции этой строки.

3. Помещает в переменную REGTRUNKS количество транков со статусом Registered(grep выбирает строки со словом Registered, а команда wc -l показывает количество строк, отобранных командой grep).

4. Ну и дальше идет сравнение общего количества транков с количеством зарегистрированных транков, и в зависимости от результата, либо перезагружает модуль sip и отправляет письмо на указанную почту со статусами транков после перезагрузки модуля, либо просто выводит в консоль сообщение, что всё ОК.

Скрипт для мониторинга PJSIP транков.

На основе вышеописанного скрипта можно создать скрипт для мониторинга PJSIP транков. Отличие состоит лишь в том, что используется команда «pjsip show registrations«(у нее немного отличается вывод) и перезагружать нужно модуль pjsip, соответственно.

Вот вывод команды «pjsip show registrations«:

Как видно, нужно искать уже строку, содержащую «Objects found» и количество транков находится уже не в первой, а в третьей позиции.

Исходя из этого скрипт приобретет следующий вид:

#!/bin/bash #Задаем переменные ALLTRUNKSMINIMUM="`/usr/sbin/asterisk -rx "pjsip show registrations"`" ALLTRUNKS="`echo "$ALLTRUNKSMINIMUM" | grep "Objects found" | awk '{print $3}'`" # Количество транков в системе REGTRUNKS="`/usr/sbin/asterisk -rx "pjsip show registrations" | grep "Registered" | wc -l`" # Количество зарегистрированных транков # Задаем условие if [ "$REGTRUNKS" -lt "$ALLTRUNKS" ]; then # Если есть хоть один проблемный транк (В одном или более транке встретился статус отличный от Registered) то sleep 10 # Ждем 10 секунд echo `/usr/sbin/asterisk -rx "core reload"` # Делаем core reload sleep 10 # Ждем 10 секунд VAR="`/usr/sbin/asterisk -rx "pjsip show registrations"`" # Смотрим статусы транков после проверки # Уведомляем на почту о том какие статусы стали после проверки echo "$VAR" | mail -s "Мониторинг транков" your@email # Если условие ложно (т.е. с транками все хорошо) else echo “ALL STATUS OK.TRUNK REGISTERED "$REGTRUNKS" # Просто выводим что со всеми статусами все хорошо и количество зарегистрированных транков fi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 #!/bin/bash #Задаем переменные ALLTRUNKSMINIMUM = "`/usr/sbin/asterisk -rx " pjsip show registrations "`" ALLTRUNKS = "`echo " $ALLTRUNKSMINIMUM " | grep " Objects found " | awk '{print $3}'`" # Количество транков в системе REGTRUNKS = "`/usr/sbin/asterisk -rx " pjsip show registrations " | grep " Registered " | wc -l`" # Количество зарегистрированных транков # Задаем условие if [ "$REGTRUNKS" - lt "$ALLTRUNKS" ] ; then # Если есть хоть один проблемный транк (В одном или более транке встретился статус отличный от Registered) то sleep 10 # Ждем 10 секунд echo ` / usr / sbin / asterisk - rx "core reload" ` # Делаем core reload sleep 10 # Ждем 10 секунд VAR = "`/usr/sbin/asterisk -rx " pjsip show registrations "`" # Смотрим статусы транков после проверки # Уведомляем на почту о том какие статусы стали после проверки echo "$VAR" | mail - s "Мониторинг транков" your @ email # Если условие ложно (т.е. с транками все хорошо) else echo “ ALL STATUS OK .TRUNK REGISTERED "$REGTRUNKS" # Просто выводим что со всеми статусами все хорошо и количество зарегистрированных транков fi

Автоматический запуск скриптов.

Ну что же, скрипты готовы, осталось заставить их выполнять свои задачи по расписанию. Для этого нужно сохранить их с расширением .sh, например, sip_trunks.sh и pjsip_trunks.sh, конвертировать в unix-формат и создать задание в cron.

Скопируйте файл скрипта в папку на сервере FreePBX(Asterisk). При помощи команды dos2unix конвертируйте в нужный формат:

dos2unix /home/scripts/sip_trunks.sh

Разрешим выполнение скрипта:

chmod +x /home/scripts/sip_trunks.sh

Теперь откроем на редактирование файл crontab командой crontab -e и внесем туда следующее:

*/2 * * * * /bin/bash /home/sip_trunk.sh 1 * / 2 * * * * / bin / bash / home / sip_trunk .sh

Это значит, что скрипт будет запускаться каждые две минуты.

По умолчанию, crontab открывается в редакторе по умолчанию(обычно это vim). Если вам привычнее использовать другой редактор, можно открыть файл в нём:

EDITOR=nano crontab -e 1 EDITOR = nano crontab - e

Сохраните файл после редактирования. Теперь ваши транки будут под присмотром.))

P.S

Для мониторинга транков с помощью zabbix нужно в скрипте перед выполняемыми командами типа /usr/sbin/asterisk -rx «sip show registry добавить /usr/bin/sudo. Также, нужно добавить пользователя zabbix в файл /etc/sudoers. Делается это при помощи команды visudo. В файл нужно добавить строку:

zabbix ALL = NOPASSWD: /usr/sbin/asterisk

Должно получиться так:

После этого нужно в файле конфигурации zabbix-agent добавить следующее:

UserParameter=asterisk.trunk,/etc/zabbix/scripts/asterisk.trunk.sh

где asterisk.trunk — ключ, по которому сервер zabbix будет получать данные от агента

а /etc/zabbix/scripts/asterisk.trunk.sh — путь к скрипту мониторинга.

После сохранения изменений в файле, перезапустите zabbix-agent командой:

systemctl restart zabbix-agent.service 1 systemctl restart zabbix - agent .service

Посмотреть, какое значение отправляет агент на сервер можно так:

zabbix_agentd -t asterisk.trunk 1 zabbix_agentd - t asterisk .trunk

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